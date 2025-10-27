A Chieti il confronto nazionale sul futuro dell’infermieristica

Chietitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Chieti si è discusso del futuro della professione infermieristica nel convegno nazionale "Infermieristica e futuro: evoluzione, sfide, opportunità", promosso dall’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) della provincia di Chieti e dalla Società italiana di dirigenza e management. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

