A chi era riferito quel 6 unica? Ai tifosi della Roma alla curva in particolare Ero un po’ in diagonale ma era riferita alla curva

N el marzo 2002, Francesco Totti segnò un gol memorabile nel derby Roma-Lazio. Alzandosi la maglia giallorossa, mostrò una t-shirt con la una scritta destinata a entrare nella storia: « 6 unica ». Per anni, quel gesto è stato interpretato come una romantica dedica a Ilary Blasi, allora sua futura moglie. Ma oggi, l’ex capitano della Roma ha deciso fare chiarezza. In un’intervista con Luca Toni su Prime Video Sport, ha chiarito: « A chi era riferito quel “6 unica”? Ai tifosi della Roma, alla curva in particolare. Ero un po’ in diagonale, ma era riferita alla curva ». Totti: «Ogni tanto gioco a calciotto, ho accorciato il campo!» X Leggi anche › Francesco Totti contrario alla partecipazione di Chanel a “Pechino Express”? Francesco Totti: la maglia 6 unica non era per Ilary. 🔗 Leggi su Iodonna.it

