A chi era riferito quel 6 unica? Ai tifosi della Roma alla curva in particolare Ero un po’ in diagonale ma era riferita alla curva

N el marzo 2002, Francesco Totti segnò un gol memorabile nel derby Roma-Lazio. Alzandosi la maglia giallorossa, mostrò una t-shirt con la una scritta destinata a entrare nella storia: « 6 unica ». Per anni, quel gesto è stato interpretato come una romantica dedica a Ilary Blasi, allora sua futura moglie. Ma oggi, l’ex capitano della Roma ha deciso fare chiarezza. In un’intervista con Luca Toni su Prime Video Sport, ha chiarito: « A chi era riferito quel “6 unica”? Ai tifosi della Roma, alla curva in particolare. Ero un po’ in diagonale, ma era riferita alla curva ». Totti: «Ogni tanto gioco a calciotto, ho accorciato il campo!» X Leggi anche › Francesco Totti contrario alla partecipazione di Chanel a “Pechino Express”? Francesco Totti: la maglia 6 unica non era per Ilary. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «A chi era riferito quel “6 unica”? Ai tifosi della Roma, alla curva in particolare. Ero un po’ in diagonale, ma era riferita alla curva»

Approfondisci con queste news

#Totti: "Pensavo a come potermi esprimere dopo un gol. A chi era riferito quel 'sei unica'? Alla curva, ai tifosi della #Roma, ma la #curva in particolare..." - facebook.com Vai su Facebook

Francesco Totti riscrive la storia della maglia 6 unica: «Quella dedica era per la Curva Sud», non per Ilary Blasi - L’ex capitano della Roma, tornando a parlare della scritta mostrata dopo il gol nel derby del 2002, ha ribaltato la narrazione consolidata: quel gesto d'amore non era per l'allora fidanzata ma per i t ... Come scrive vanityfair.it

Totti rivela: “La maglia 6 UNICA non era per Ilary Blasi” - L'ex capitano della Roma lo ha rivelato a Luca Toni: quel gesto non era una dedica romantica. Riporta corrierenazionale.it

Francesco Totti gela Ilary Blasi: “Quel messaggio non era per lei” - Dopo 23 anni, l’ex capitano della Roma ha svelato la verità su uno dei momenti più iconici del suo matrimonio con Ilary Blasi. Scrive msn.com