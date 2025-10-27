Le fiction Rai iniziano troppo tardi e non va più bene. Ora basta. Il pubblico chiede giustizia. Affari Tuoi finisce troppo tardi e le prime serate slittano oltre le 21.35, orario impostato nei palinsesti Rai. Abbiamo lanciato un appello sui social e il malcontento dei telespettatori è arrivato puntuale. Una polemica legittima, visto che le fiction rischiano di essere penalizzate anche negli ascolti. Ma a che ora finisce Affari Tuoi? La Rai annuncia il cambio orario. A che ora finisce Affari Tuoi? William Di Liberatore annuncia il cambio orario. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piper Spettacolo Italiano – Fiction e Serie Tv Italiane (@spettacoloitaliano) A quanto pare Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, terminerà qualche minuto prima rispetto al passato. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

© Piperspettacoloitaliano.it - A che ora finisce Affari Tuoi, la Rai annuncia il cambio orario: le fiction Rai iniziano troppo tardi (e non va più bene)