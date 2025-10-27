A che ora finisce Affari Tuoi la Rai annuncia il cambio orario | le fiction Rai iniziano troppo tardi e non va più bene

Piperspettacoloitaliano.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le fiction Rai iniziano troppo tardi e non va più bene. Ora basta. Il pubblico chiede giustizia. Affari Tuoi finisce troppo tardi e le prime serate slittano oltre le 21.35, orario impostato nei palinsesti Rai. Abbiamo lanciato un appello sui social e il malcontento dei telespettatori è arrivato puntuale. Una polemica legittima, visto che le fiction rischiano di essere penalizzate anche negli ascolti. Ma a che ora finisce Affari Tuoi? La Rai annuncia il cambio orario. A che ora finisce Affari Tuoi? William Di Liberatore annuncia il cambio orario. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piper Spettacolo Italiano – Fiction e Serie Tv Italiane (@spettacoloitaliano) A quanto pare Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, terminerà qualche minuto prima rispetto al passato. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

a che ora finisce affari tuoi la rai annuncia il cambio orario le fiction rai iniziano troppo tardi e non va pi249 bene

© Piperspettacoloitaliano.it - A che ora finisce Affari Tuoi, la Rai annuncia il cambio orario: le fiction Rai iniziano troppo tardi (e non va più bene)

Altri contenuti sullo stesso argomento

finisce affari tuoi raiAffari Tuoi, pubblico contro De Martino: “Che delusione”. La partita (infinita) di Anas scatena le polemiche - Tra esitazioni e un finale “tirato”, la puntata di lunedì 27 ottobre di Affari Tuoi con De Martino e il concorrente Anas scatena le critiche sui social. Riporta libero.it

finisce affari tuoi raiAffari Tuoi anticipa la chiusura, arriva la decisione della Rai - Con una nota ufficiale diramata in queste ore, la Rai ha fatto sapere che dai prossimi giorni anticiperà la chiusura di Affari Tuoi. Si legge su novella2000.it

finisce affari tuoi raiAffari Tuoi chiude in anticipo: la decisione della RAI "per rispetto dei telespettatori" - Dopo le proteste dei telespettatori per l'inizio sempre più tardo dei programmi, la Rai interviene riducendo la durata di Affari Tuoi per anticipare l'avvio di fiction e show. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Finisce Affari Tuoi Rai