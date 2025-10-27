A Cattolica nasce la prima casa editrice di giochi da tavolo della provincia di Rimini la presentazione a Lucca Comics

Tre amici appassionati di giochi da tavolo, tutti residenti in provincia di Rimini, hanno intrapreso una nuova avventura imprenditoriale e dopo ben 2 anni di duro lavoro, oggi saranno ospiti dal 29 ottobre al 2 novembre, al Lucca Comics, con la loro nuova realtà imprenditoriale. I ‘cavalieri’. 🔗 Leggi su Riminitoday.it