A Cattolica nasce la prima casa editrice di giochi da tavolo della provincia di Rimini la presentazione a Lucca Comics

Riminitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre amici appassionati di giochi da tavolo, tutti residenti in provincia di Rimini, hanno intrapreso una nuova avventura imprenditoriale e dopo ben 2 anni di duro lavoro, oggi saranno ospiti dal 29 ottobre al 2 novembre, al Lucca Comics, con la loro nuova realtà imprenditoriale. I ‘cavalieri’. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Alla Fiera di Milano nasce la prima casa del Made in Italy - La Fiera di Milano è la prima ad ospitare la prima Casa del Made in Italy, un presidio istituzionale del Mimit, Ministero per le Imprese e il Made in Italy, per promuovere le eccellenze italiane ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cattolica Nasce Prima Casa