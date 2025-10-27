A Cascina ' Mamme Insieme' | un corso di italiano per aiutare nell' inclusione
Nel mese di ottobre ha preso il via a Cascina ‘Mamme Insieme’, il laboratorio gratuito di lingua italiana dedicato alle mamme straniere, organizzato dai Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Cascina e sostenuto dall’assessore all’Istruzione Claudio Loconsole e dall’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
