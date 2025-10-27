A Carpignano Salentino torna la Fiera di Ognissanti con la tradizionale Sagra del Maiale
A Carpignano Salentino torna, dal 30 ottobre al 1° novembre 2025, uno degli appuntamenti più antichi e suggestivi del Salento: la FIERA DI OGNISSANTI, insieme alla tradizionale SAGRA DEL MAIALE.Le origini di questa manifestazione risalgono addirittura all’anno Mille ed erano legate al culto dei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Altre letture consigliate
25 OTTOBRE 2025 – GIORNATA MONDIALE DELLA SPINA BIFIDA E DELL’IDROCEFALO Carpignano Salentino si illumina di verde La spina bifida è una malformazione presente fin dalla nascita, in cui la colonna vertebrale non si chiude bene. Può causa - facebook.com Vai su Facebook
A Carpignano Salentino torna la Fiera di Ognissanti con la tradizionale Sagra del Maiale - A Carpignano Salentino torna, dal 30 ottobre al 1° novembre 2025, uno degli appuntamenti più antichi e suggestivi del Salento: la FIERA DI OGNISSANTI, insieme alla tradizionale SAGRA DEL MAIALE. Secondo lecceprima.it