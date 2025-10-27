A Carpignano Salentino torna la Fiera di Ognissanti con la tradizionale Sagra del Maiale

A Carpignano Salentino torna, dal 30 ottobre al 1° novembre 2025, uno degli appuntamenti più antichi e suggestivi del Salento: la FIERA DI OGNISSANTI, insieme alla tradizionale SAGRA DEL MAIALE.Le origini di questa manifestazione risalgono addirittura all’anno Mille ed erano legate al culto dei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

