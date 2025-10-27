A Belém in Brasile la 30esima Conferenza Onu sul clima
È la prima Conferenza sul clima in Amazzonia, emblema del riscaldamento globale, in programma dal 10 al 21 novembre, che si svolge a 10 anni dagli Accordi di Parigi. Un aumento di 1,5 gradi entro la fine del secolo, sembra ormai essere svanito. Lo ha ammesso, con rammarico, il Segretario Generale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
