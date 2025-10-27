A 93 anni si perde nel bosco Salvata dai vigili del fuoco
A 93 anni si perde nelle campagne di Terranuova, ritrovata dopo alcune ore dai vigili del fuoco. Avventura a lieto fine, quella di sabato, per un'anziana signora di 93 anni che nel primo pomeriggio si era allontanata da casa facendo poi perdere, col passare delle ore, le proprie tracce. La 93enne tardava a rientrare nella propria abitazione nonostante il calar del sole e il figlio, a un certo punto, molto preoccupato per la sua assenza, ha deciso di chiamare i vigili del fuoco che con gli uomini in divisa del distaccamento di Montevarchi hanno subito dato il via alle ricerche concentrandole nella frazione di Comugni, un piccolo borgo che si trova tra Campogialli e la Traiana.
