A 30 anni dalla tragedia del Parsifal una giornata per ricordare e riflettere

Il prossimo 1° novembre Rimini ricorda una delle pagine più drammatiche della vela italiana: la tragedia del Parsifal, che trent'anni fa, nel Golfo del Leone, costò la vita a sei giovani velisti. Il Parsifal, progettato dall'architetto Carlo Sciarrelli e varato il 4 aprile 1992 dal cantiere di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

