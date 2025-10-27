A 30 anni dalla tragedia del Parsifal una giornata per ricordare e riflettere

Il prossimo 1° novembre Rimini ricorda una delle pagine più drammatiche della vela italiana: la tragedia del Parsifal, che trent'anni fa, nel Golfo del Leone, costò la vita a sei giovani velisti. Il Parsifal, progettato dall'architetto Carlo Sciarrelli e varato il 4 aprile 1992 dal cantiere di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

#INCIDENTESULLAVORO, LA #TRAGEDIA NEL #CASERTANO - L'operaio di 61 anni si è spento all'ospedale Sant’Anna e San Sebastiano, fatali le lesioni riportate nella caduta. Il tragico epilogo - facebook.com Vai su Facebook

Sono passati due anni dalla tragedia del #7ottobre, dalla barbarie di Hamas che ha colpito il popolo d’Israele. A due anni da quel massacro e dalla guerra che ha scatenato, causando altre migliaia di vittime innocenti a #Gaza, ora vediamo finalmente concreti - X Vai su X

Rimini. A 30 anni dalla tragedia del Parsifal, una giornata per ricordare e riflettere. Morirono sei velisti - A 30 anni dalla tragedia del Parsifal, una giornata per ricordare e riflettere Il 1 novembre a Rimini una giornata ... Come scrive lapiazzarimini.it

A Ravenna i 30 anni tragedia Mecnavi - Il 13 marzo ricorre il 30/o anniversario della strage della Mecnavi al porto di Ravenna, nella quale 13 operai morirono asfissiati a bordo della motonave gasiera Elisabetta Montanari ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it