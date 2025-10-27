9ª giornata di serie A analisi delle partite più calde Si profila un’inedita lotta scudetto tra Napoli e Roma?
La giostra del campionato non si ferma e, dopo l’infuocato ultimo turno tra veleni, polemiche e risse sfiorate, si riparte martedì 28 ottobre con la 9ª giornata di serie A. Abbiamo acceso i riflettori su quelle partite che, sulla carta, potrebbero in qualche modo indirizzare l’andamento del campionato, anche se è decisamente troppo presto per fare dei bilanci. 9ª giornata di serie A, i match delle due capoliste Napoli e Roma Dopo 8 giornate, un po’ a sorpresa, in vetta alla classifica ci sono due squadre: Napoli e Roma. Se i partenopei sono ormai abituati a respirare l’aria di altissima L'articolo 9ª giornata di serie A, analisi delle partite più “calde”. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Quarta giornata serie A1 A1 maschile Ct Vela - Sc Sassuolo 5-1 Ct Palermo - Tc Crema 2-4 A1 femminile AT Verona -Ct Palermo 4-0 https://www.fitp.it/Campionati-tornei-e-classifiche/Live-score/Risultati-in-diretta-dettaglio?url=2&id=94E6BEA0-75B8-4836-AF Vai su Facebook
Prossima partita ? 9ª giornata Serie BKT Catanzaro Sabato 25 ottobre ? 19:30 Stadio Nicola Ceravolo - X Vai su X