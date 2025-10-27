63 anni dalla scomparsa di Enrico Mattei Meloni | Un grande italiano

ROMA – “Ci separano 63 anni dalla tragica scomparsa di Enrico Mattei. Un visionario, un manager e un grande italiano che ha saputo dare lustro all’Italia, contribuendo alla crescita economica e industriale della Nazione. La sua lungimiranza sul tema della politica energetica, e nella realizzazione di una cooperazione con altri Stati, ci ricorda le potenzialità che la nostra Nazione possiede per costruire ponti e generare prosperità per i popoli”. Così sui suoi canali social la premier Giorgia Meloni. “La sua opera ispira ancora oggi l’azione del nostro Governo e si riflette nel “Piano Mattei”, un progetto ambizioso in cui abbiamo investito fin dal nostro insediamento, con l’obiettivo di costruire partenariati su base paritaria con le altre Nazioni, a partire dal Continente africano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

