4 Ristoranti? A volte vado a riprovare dopo mesi i piatti in gara e cambio idea | la confessione di Alessandro Borghese
“ 4 Ristoranti può far fallire o dare successo a un locale, è una responsabilità. Quando riprovo dopo mesi i piatti in gara, a volte cambio idea ”. E meno male che a dirlo è Alessandro Borghese. Fosse stato qualche ispettore della Michelin sarebbe successo un finimondo. Potenza del tubo catodico di fronte a un piatto di bucatini cacio e pepe. Intervistato durante il Cook Fest 2025, il figlio di Barbara Bouchet, dietro ai fornelli fin dagli anni Novanta, mostra che il re è nudo. Il gusto è opinabile, soggettivo. Quello che un giorno pare buono, il giorno dopo può risultare un po’ meno. Capita. Onesto nel raccontarlo, il” re delle lochescion”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
