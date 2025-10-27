4 Novembre 2025 | Frecce Tricolori e musei gratis per la Festa delle Forze Armate a Roma
Il 4 novembre 2025 l’Italia celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, una ricorrenza che unisce memoria, orgoglio e partecipazione civica. A Roma, la giornata sarà arricchita da due momenti molto attesi: il sorvolo delle Frecce Tricolori e l’ apertura gratuita dei musei statali. Il 4 novembre ricorda l’entrata in vigore dell’Armistizio di Villa Giusti del 1918, che sancì la fine della Prima Guerra Mondiale sul fronte italiano. È una data simbolica, che celebra l’unità nazionale e il sacrificio di chi ha difeso la patria. Il tema scelto per il 2025 è “Difesa. La forza che unisce”, a sottolineare il ruolo delle Forze Armate come presidio di sicurezza, solidarietà e coesione tra i cittadini. 🔗 Leggi su Funweek.it
