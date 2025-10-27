37enne arrestato a Latina per violenza sessuale trovato armato dopo aver molestato due donne

Un cittadino marocchino è stato arrestato a Latina per violenza sessuale e porto d'armi dopo segnalazioni di molestie e aggressioni.

