37enne arrestato a Latina per violenza sessuale trovato armato dopo aver molestato due donne

Notizie.virgilio.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cittadino marocchino è stato arrestato a Latina per violenza sessuale e porto d’armi dopo segnalazioni di molestie e aggressioni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

37enne arrestato a latina per violenza sessuale trovato armato dopo aver molestato due donne

© Notizie.virgilio.it - 37enne arrestato a Latina per violenza sessuale, trovato armato dopo aver molestato due donne

Contenuti che potrebbero interessarti

37enne arrestato latina violenza37enne arrestato a Latina per violenza sessuale, trovato armato dopo aver molestato due donne - Un cittadino marocchino è stato arrestato a Latina per violenza sessuale e porto d’armi dopo segnalazioni di molestie e aggressioni. Da virgilio.it

37enne arrestato latina violenzaCisterna di Latina, viola il divieto di avvicinamento alla ex moglie: arrestato un 37enne - Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina hanno arrestato un 37enne del posto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di ... Lo riporta latinaoggi.eu

37enne arrestato latina violenzaInneggiava alla "Jihad", 31enne arrestato a Latina: usava TikTok per diffondere i video dei combattenti - taw7id", acronimo di "Tawhid" che in lingua araba significa "unicità", il principio base dell'Islam ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: 37enne Arrestato Latina Violenza