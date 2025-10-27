33enne danneggia auto a Savona e manda in ospedale un poliziotto folle pestaggio in questura

Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Savona per resistenza e lesioni aggravate dopo aver aggredito un agente durante un controllo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 33enne danneggia auto a Savona e manda in ospedale un poliziotto, folle pestaggio in questura

