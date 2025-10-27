33enne danneggia auto a Savona e manda in ospedale un poliziotto folle pestaggio in questura

Notizie.virgilio.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Savona per resistenza e lesioni aggravate dopo aver aggredito un agente durante un controllo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Danneggiava le auto parcheggiate, fermato dalla polizia rompe una gamba a un agente - Poco dopo, all'ennesimo rifiuto, ha dato in escandescenze, aggredendo fisicamente un agente al quale ha procurato una lesione alla gamba.

Danneggiava le auto parcheggiate, fermato dalla polizia rompe una gamba a un agente - Poco dopo, all'ennesimo rifiuto, ha dato in escandescenze, aggredendo fisicamente un agente al quale ha procurato una lesione alla gamba. Da primocanale.it

