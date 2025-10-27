27 ottobre | il ritrovamento miracoloso in mare che dà a Cuba la sua vera Patrona
Nostra Signora della Carità di El Cobre è la patrona di Cuba. La sua devozione affonda le radici nel ritrovamento straordinario di una statua miracolosa in mare. A meno di trenta chilometri da Santiago di Cuba si trova il santuario di Nostra Signora della Carità del Cobre, patrona di Cuba detta anche «La Cachita» o. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
