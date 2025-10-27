22simba | Con i primi guadagni ho comprato casa a mio nonno Se mai avrò un figlio avrà il cognome anche della madre Il feat con Marracash? Un folle onore

Vanityfair.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla storia dietro il suo nome d’arte alla volontà di portare anche il cognome della madre, dalla collaborazione con una fan nata per caso alla voglia di restituire tutto alla famiglia, dall’ego ai tour, da ciò che è cambiato ai sogni ancora nel cassetto: di questo e molto altro abbiamo parlato con il rapper di Saronno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - 22simba: «Con i primi guadagni ho comprato casa a mio nonno. Se mai avrò un figlio, avrà il cognome anche della madre. Il feat. con Marracash? Un folle onore»

