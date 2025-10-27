22simba | Con i primi guadagni ho comprato casa a mio nonno Se mai avrò un figlio avrà il cognome anche della madre Il feat con Marracash? Un folle onore
Dalla storia dietro il suo nome d'arte alla volontà di portare anche il cognome della madre, dalla collaborazione con una fan nata per caso alla voglia di restituire tutto alla famiglia, dall'ego ai tour, da ciò che è cambiato ai sogni ancora nel cassetto: di questo e molto altro abbiamo parlato con il rapper di Saronno.
Tra le parole che @22simbacentury pronuncia più spesso durante il suo primo concerto ai Magazzini Generali c'è "famiglia". Quella di sangue, quella degli amici che ha scelto e dei fan che lo hanno scelto e che all'unisono cantano quei brani che sono già div
22Simba e Ele A: da grandi poteri derivano grandi responsabilità - «Gigante», lo ha definito Marracash, lasciandosi andare a un endorsement di grande peso.