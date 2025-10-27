22mila euro al Laboratorio di Oncologia sperimentale dell’Università di Parma
Dall’Associazione Augusto per la Vita e da A.VO.PRO.RI.T , diretto da Pier Giorgio Petronini, per la ricerca sui tumori polmonari.Oggi la presentazione delle donazioni in una conferenza stampa al ParmaUniverCity Info. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
