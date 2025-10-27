22enne incinta accoltellata in centro storico | ferita superficiale nessun pericolo per il feto

Le condizioni della giovane donna accoltellata ieri pomeriggio in piazza Santa Fede a Genova sono stabili. La ragazza, incinta di circa 10 settimane, ha riportato una ferita superficiale. I medici del pronto soccorso del Galliera confermano che non ci sono rischi né per la donna né per il feto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

