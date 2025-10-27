200 € di sconto su Hisense M2 Pro | il mini proiettore portatile 4K da 200 pollici
Compatto, potente e portatile: Hisense M2 Pro porta immagini 4K fino a 200 pollici in qualunque ambiente. Dotato di tecnologia Pure Triple Color Laser e potenziato da AI 4K Clarity, offre qualità cinematografica in un corpo di appena 4 kg. Ora in offerta su Amazon a 799 euro. 🔗 Leggi su Dday.it
