18ª Sagra del tartufo bianco sanminiatese a La Serra

Tre giorni di gusto, buon cibo e naturalmente tartufo. La Serra, è pronta per dare il via alla 18esima Sagra del Tartufo Bianco Sanminiatese, da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre 2025, nel padiglione del Circolo ARCI in via Maremmana a La Serra nel comune di San Miniato (PI).Un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

**POCHI POSTI!! Prenotazione caldamente consigliata!!** Prenota prima che sia sold out!! SAGRA DEL TARTUFO - NOVEMBRE 2025 ?Quando? 3 week end 7-8-9 // 14-15-16 // 21-22-23 Novembre 2025 ?Tutte le sere dalle 19.30 ?Domenica SOLO a pranz - facebook.com Vai su Facebook

18esima Sagra del Tartufo Bianco Sanminiatese: tre giorni di gusto a La Serra - La Serra, è pronta per dare il via alla 18esima Sagra del Tartufo Bianco Sanminiatese, da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre 2025, nel ... Da gonews.it

Tartufo e delizie in scena al "La Ruga" - Ancora due giorni, oggi e domani, con la sagra del tartufo bianco delle Colline Sanminiatesi, promossa dall’Associazione culturale La Ruga e in collaborazione con Fondazione San Miniato Promozione, ... Lo riporta lanazione.it

Sagre del tartufo in Italia: il tour irresistibile tra profumi e borghi che sanno d’autunno - Alba, in provincia di Cuneo, è la regina delle Langhe e delle sagre del tartufo in Italia: dall’11 ottobre all’8 dicembre va in scena la 95esima edizione della sua Fiera Internazionale, un ... Lo riporta siviaggia.it