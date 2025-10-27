18 anni? L’Europa ti aspetta! È il momento di candidarsi per ottenere il pass Interrail gratuito di DiscoverEU un mese di avventure indimenticabili Ecco come fare
S alire su un treno con lo zaino in spalla e un biglietto con destinazione ovunque. Torna l’Interrail gratuito per i diciottenni, che permette ai ragazzi di viaggiare senza spendere un euro. Un sogno trasformato in realtà grazie a DiscoverEu, il programma dell’Unione europea che ha l’obiettivo di far scoprire in modo lento, sostenibile e autentico culture, lingue e diversità del nostro continente, facendo vivere ai più giovani la prima grande avventura della vita adulta. Università, la ministra Anna Maria Bernini spiega come funzionerà l'”Erasmus nazionale” X Interrail gratis per i diciottenni. 🔗 Leggi su Iodonna.it
