100 giorni a Milano Cortina 2026 Attilio Fontana Pres Regione Lombardia | Siamo pronti a mostrare al mondo le bellezze della nostra Regione
“Siamo ormai giunti al rettilineo finale, il momento in cui tutte le attività devono essere portate a termine e si deve iniziare a guardare con entusiasmo alla sera del 6 febbraio, quando si terrà l’inaugurazione di questo grande evento. Le Olimpiadi, non dobbiamo dimenticarlo, rappresentano l’appun. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Ad appena quattro giorni dall'incontro svoltosi alla Casa della Memoria Milano con la presentazione della Figurina solidale della Memoria #14 dedicata a Pino, è stata vandalizzata la targa del Comune di Milano in ricordo di Giuseppe Pinelli. Ringraziamo per - facebook.com Vai su Facebook
Il coraggio di mettersi in gioco di Attilio Fontana | L'evento in diretta - Uno sforzo enorme si cela dietro i Giochi di Milano Cortina 2026, anche politico, come racconta il governatore della Lombardia, Attilio Fontana ... Come scrive msn.com
Trenord potenzia il servizio ferroviario in vista delle Olimpiadi - A 100 giorni dall'inizio di Milano Cortina 2026, l'azienda ferroviaria lombarda effettuerà 120 corse in più ogni giorno, per un'offerta complessiva di 2500 corse ... Segnala varesenews.it
Il Giornale presenta “100 giorni a Milano Cortina 2026. Il racconto dei Giochi” - 30, presso la Fondazione Feltrinelli a Milano, si terrà l’evento “A 100 giorni dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026”, promosso dal quotidiano ... Scrive meridiananotizie.it