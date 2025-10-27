100 giorni a Milano Cortina 2026 Attilio Fontana Pres Regione Lombardia | Siamo pronti a mostrare al mondo le bellezze della nostra Regione

Ilgiornaleditalia.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siamo ormai giunti al rettilineo finale, il momento in cui tutte le attività devono essere portate a termine e si deve iniziare a guardare con entusiasmo alla sera del 6 febbraio, quando si terrà l’inaugurazione di questo grande evento. Le Olimpiadi, non dobbiamo dimenticarlo, rappresentano l’appun. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 100 giorni a Milano Cortina 2026. Attilio Fontana, Pres. Regione Lombardia: "Siamo pronti a mostrare al mondo le bellezze della nostra Regione”

