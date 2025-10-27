? Champions League 4° Giornata | Napoli Juve e Atalanta Live su Sky ?? ?
La UEFA Champions League continua la sua corsa su Sky Sport con tre sfide italiane da non perdere!? Martedì alle 18.45 il Napoli affronta l'Eintracht Francoforte, alle 21.00 la Juventus ospita lo Sporting Lisbona, mentre mercoledì alle 21.00 l'Atalanta sfida il Marsiglia in trasferta. Tre squadre italiane in campo per conquistare punti preziosi nella fase a gironi della competizione più important. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Il ritorno della Champions League a Genova e il tributo a Leka Ivovic: due buoni motivi per non perdersi la sfida contro i campioni del Montenegro! ? Ti aspettiamo in piscina: acquista il tuo biglietto su vivaticket.com - facebook.com Vai su Facebook
Champions League, 3ª giornata Il Real Madrid batte la Juventus 1-0 https://iltorinese.it/2025/10/23/champions-league-3a-giornata-il-real-madrid-batte-la-juventus-1-0/… - X Vai su X
Champions League da record! Quanti gol nella terza giornata: mai così tanti nella storia della competizione. La classifica - Quanti gol nella terza giornata della massima competizione europea: mai così tanti nella sua storia È una Champions League da record. Secondo calcionews24.com
Terza giornata di Champions League da record con 71 gol: guarda le serate con più gol di sempre e i record di marcature nella fase a gironi - Qual è il record di gol in una giornata di Champions League? Riporta it.uefa.com
Champions League, la classifica del girone dopo la 3^ giornata - Dalla scorsa stagione è stato introdotto il girone unico: nella cosiddetta "fase campionato" le 36 squadre giocano ciascuna otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, contro otto avversarie ... Lo riporta tg24.sky.it