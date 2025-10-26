Zverev | Sinner ingiocabile negli ultimi due anni Per me è stata una buona settimana

Nella finale del torneo ATP 500 di Vienna Jannik Sinner, offrendo l’ennesima dimostrazione di una straordinaria forza di volontà, rimonta l’eccellente Alexander Zverev 3-6 6-3 7-5 in due ore e ventinove minuti. Il numero due del mondo torna così al successo nella capitale austriaca dopo il trionfo del 2023 e si aggiudica il ventiduesimo titolo della sua carriera, l’ottavo indoor e il quarto stagionale. Il numero uno d’Italia esce alla distanza dopo un inizio molto difficile, riesce ad essere più lucido del rivale nei momenti chiave della contesa e riceve un contributo fondamentale dal servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Zverev: “Sinner ingiocabile negli ultimi due anni. Per me è stata una buona settimana”

