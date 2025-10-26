Ziliani sconvolto dal rigore concesso al Napoli! La critica all’arbitraggio ai danni dell’Inter di Chivu

Inter News 24 Ziliani tuona alla terna arbitrarle dopo la sconfitta dell’Inter contro il Napoli: l’invettiva a Mariani e agli assistenti. Paolo Ziliani ha commentato duramente la sconfitta dell’Inter contro il Napoli, attribuendo una grande parte della responsabilità all’incredibile rigore concesso ai partenopei. Nel suo intervento sui social, Ziliani ha definito la partita come «totalmente falsata dal guardalinee con i super poteri», facendo riferimento alla decisione di Daniele Bindoni, l’assistente che ha suggerito a Mariani di fischiare il rigore, nonostante il contatto fosse lontano dalla visibilità perfetta. 🔗 Leggi su Internews24.com

