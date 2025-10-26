Zhegrova diventa un caso: Comolli lo aveva portato alla Juve con questo piano ma. La verità sulle sue condizioni fisiche. L’avventura di Edon Zhegrova alla Juventus è diventata un caso complesso. Arrivato a Torino con l’aria di chi deve ripartire da zero dopo un lungo “viaggio nel dolore”, l’esterno kosovaro-albanese rimane un’idea in sospeso, un talento che il club ha intravisto ma che non è ancora riuscito a toccare. Ne scrive Tuttosport. Alle sue spalle c’è uno stop lunghissimo dovuto alla pubalgia che lo aveva costretto a terminare anzitempo la sua avventura in Francia, un periodo buio in cui aveva persino temuto di non poter più giocare ad alti livelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zhegrova diventa un caso: Comolli lo aveva portato alla Juve con questo piano ma… Ecco qual è la verità sulle sue condizioni fisiche