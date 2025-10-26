Zazzaroni: «Conte in difficoltà col doppio impegno? Un luogo comune! Gli sciacalletti sono subito tornati nella tana.». Il pensiero del giornalista. Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport scrive della vittoria del Napoli di Conte sull’Inter. L’ex tecnico della Juventus ha subito risposto alle critiche dopo la goleada subita in Champions dal PSV. « Gli sciacalletti, brava gente, sono tornati subito nella tana. Il loro è stato un blitz di tre giorni. Si ripresenteranno alla prossima sconfitta del Napoli. Perché è così che funziona. Da noi più che altrove. Conte è antipatico, piange troppo e sempre – ululano come lupi ma restano degli sciacalletti – e per questo viene punito quando cade (non ha l’esclusiva del piagnisteo): nessuno gli allunga una mano per farlo rialzare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

