zaro giganteggia francesconi si fa sentire

26 ott 2025

Klinsmann 7. Protetto alla grande dalla sua difesa, risponde da portiere di alto livello le volte in cui viene chiamato in causa. Il tutto sotto gli occhi di papà Jurgen. Ciofi 6,5. Splendida prova difensiva e un temperamento da capitano vero. Zaro 7. Obbligato spesso a difendere nella propria area piccola, il centralone ex della gara, così come i compagni, non teme i due attaccanti di stazza come Odogwu e Merkaj prima e Italeng poi. Mangraviti 6,5. Tra i tre difensori il braccetto di sinistra si è dimostrato più attratto dal duello fisico, come dimostrato dai due falli commessi sulla trequarti, uno gli è costato l’ammonizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

