Zanzara metropolitana di Londra | origini antiche svelate

La zanzara metropolitana di Londra: nuove analisi genetiche indicano origini antiche e riscrivono il racconto dell’evoluzione urbana, mostrando come aggiornamenti di dati possano cambiare paradigmi consolidati in tempi rapidi. Questo caso esemplifica come le storie evolutive vengano aggiornate quando emergono dati più ricchi e strumenti computazionali più potenti, con impatti su ecologia urbana e comunicazione . Potrebbe interessarti:. Malawi: contro la malaria, vaccino annunciato dall’OMS. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

La famosa zanzara della metro di Londra non è poi così londinese: uno nuovo studio chiarisce le sue origini - La Culex pipiens "molestus" non si è evoluta tra i tunnel e i sotterranei inglesi, ma in Egitto almeno mille anni fa, adattando ... Scrive fanpage.it

Londra, campagna contro la musica e le chiamate senza cuffie in metropolitana - La metropolitana di Londra incoraggia i clienti a utilizzare le cuffie sui trasporti, nell’ambito di una nuova campagna che prende di mira i comportamenti antisociali che disturbano chi frequenta i ... Riporta tg24.sky.it