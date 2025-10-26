Yuri Romanò sfonda i 30 punti in Russia! Partita spaziale ma il Fakel perde | terzo ko di fila
Yuri Romanò prosegue a confezionare prestazioni individuali davvero rimarchevoli nella sua nuova avventura in Russia e nel pomeriggio odierno ha messo a segno 32 punti (quattro ace e tre muri) nel match che il suo Fakel Novy Urengoy ha perso contro la Dinamo Mosca per 3-1 (25-23; 25-18; 20-25; 25-21). L’opposto ha provato a fare la differenza nel match di trasferta: si è reso protagonista nella rimonta da 1-9 nel terzo set, dando del filo da torcere a Maxim Sapozhkov e compagni per l’intera durata dell’incontro. Si tratta della terza sconfitta consecutiva in campionato per il Fakel Novy Urengoy, dopo il ko rimediato al tie-break contro la Dinamo-Lo e il 3-1 contro il Novokuybyshevsk. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"Con mia moglie e la bimba avremmo voluto restare in Italia, ma non c’erano più progetti interessanti" Yuri Romanò a Fanpage.it ha svelato perché ha scelto di lasciare l'Italia volendo provare l'esperienza in Russia, l' ha legato solo con un Americano - facebook.com Vai su Facebook
Yuri Romanò debutta nel campionato russo: top scorer granitico, ma il Fakel cede al tie-break - - X Vai su X