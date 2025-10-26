Yuri Romanò sfonda i 30 punti in Russia! Partita spaziale ma il Fakel perde | terzo ko di fila

Yuri Romanò prosegue a confezionare prestazioni individuali davvero rimarchevoli nella sua nuova avventura in Russia e nel pomeriggio odierno ha messo a segno 32 punti (quattro ace e tre muri) nel match che il suo Fakel Novy Urengoy ha perso contro la Dinamo Mosca per 3-1 (25-23; 25-18; 20-25; 25-21). L’opposto ha provato a fare la differenza nel match di trasferta: si è reso protagonista nella rimonta da 1-9 nel terzo set, dando del filo da torcere a Maxim Sapozhkov e compagni per l’intera durata dell’incontro. Si tratta della terza sconfitta consecutiva in campionato per il Fakel Novy Urengoy, dopo il ko rimediato al tie-break contro la Dinamo-Lo e il 3-1 contro il Novokuybyshevsk. 🔗 Leggi su Oasport.it

