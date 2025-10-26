YouTube ha premuto il grilletto su uno dei restyling più estesi degli ultimi anni. Dopo l’annuncio della scorsa settimana, il ridisegno completo del video player, delle icone e dell’ intera interfaccia dell’app sta finalmente arrivando in massa su Android e iOS. L’obiettivo dichiarato è rendere l’esperienza più pulita, meno invasiva e, soprattutto, più visibile. Tutte le icone dell’applicazione sono state aggiornate, dalla barra superiore a quella inferiore, fino ai controlli integrati nel video player. Il nuovo design punta su linee più audaci e arrotondate, pensate per migliorare la leggibilità e ridurre il rumore visivo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - YouTube cambia volto: ecco come sono diventati i pulsanti che usi ogni giorno