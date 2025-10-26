YouTube cambia volto | ecco come sono diventati i pulsanti che usi ogni giorno
YouTube ha premuto il grilletto su uno dei restyling più estesi degli ultimi anni. Dopo l’annuncio della scorsa settimana, il ridisegno completo del video player, delle icone e dell’ intera interfaccia dell’app sta finalmente arrivando in massa su Android e iOS. L’obiettivo dichiarato è rendere l’esperienza più pulita, meno invasiva e, soprattutto, più visibile. Tutte le icone dell’applicazione sono state aggiornate, dalla barra superiore a quella inferiore, fino ai controlli integrati nel video player. Il nuovo design punta su linee più audaci e arrotondate, pensate per migliorare la leggibilità e ridurre il rumore visivo. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Scopri altri approfondimenti
FINE DI UN'EPOCA ++ La musica cambia schermo. Una decisione che è segno dei tempi: Netflix, YouTube e TikTok prendono il posto - facebook.com Vai su Facebook
YouTube ha un nuovo player video: ecco come cambia il design - X Vai su X