Yousef 16 anni è uscito dalla sua casa di Parma e non è più tornato | scomparso da dieci giorni

Parmatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yousef, un ragazzo di 16 anni, che vive a Parma, è scomparso da casa dal 16 ottobre. Come riporta UdineToday il giovane è uscito di casa come d'abitudine, senza destare alcun sospetto, in una giornata come tante.Yousef e sua sorella Miriam portano il peso di un'immensa tragedia familiare che ha. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

