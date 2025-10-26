Yoga | 7 posizioni da fare in 15 minuti per ritrovare l' equilibrio mentale

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Lo scopo dello yoga è portarci nel qui e ora. Ogni posizione fatta con autentico ascolto può aiutarci a ottenere presenza mentale e pace": Magda Shipple ci conduce in una sequenza di sette posizioni da praticare in quindici minuti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yoga: 7 posizioni da fare in 15 minuti per ritrovare l'equilibrio mentale

