Yildiz stop precauzionale | perché il numero 10 della Juventus parte dalla panchina contro la Lazio

Una scelta di gestione, più che una bocciatura. Kenan Yildiz, simbolo di questa nuova Juventus e protagonista assoluto dell’avvio di stagione, non partirà titolare nella delicata trasferta dell’Olimpico contro la Lazio. La decisione, secondo quanto riportato da Sky Sport, nasce da un leggero fastidio al ginocchio, che il giocatore si porta dietro da settimane. Un problema minimo, ma sufficiente a spingere Igor Tudor alla prudenza. Il numero 10 bianconero, sempre presente fino a questo punto della stagione, ha infatti bisogno di ricaricare le energie dopo settimane di intenso utilizzo e una sosta per le nazionali in cui ha brillato, siglando tre gol in due partite con la Turchia. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com