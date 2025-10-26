Yildiz-Juve | passi avanti per il rinnovo ma il Real è pronto a un' offertona I dettagli

I genitori del turco e gli agenti sono stati convocati alla Continassa per incontrare Comolli: c'è la volontà reciproca di proseguire a condizioni che dimostrino la sua centralità per il club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Yildiz-Juve: passi avanti per il rinnovo, ma il Real è pronto a un'offertona. I dettagli

