per il prolungamento. Il calciomercato Juve ha deciso di cambiare marcia per blindare il suo gioiello, Kenan Yildiz, e respingere le inevitabili tentazioni del mercato estivo. L’obiettivo è evitare “cattive sorprese”, visto che l’interesse dei top club europei è ormai conclamato: all’ offerta da quasi 70 milioni presentata dal Chelsea a luglio, si è aggiunto il pressing del Real Madrid. Lo stesso Xabi Alonso ha elogiato pubblicamente l’ex talento del Bayern Monaco alla vigilia della recente sfida di Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Yildiz Juve: panchina con la Lazio e rinnovo anti Real? Comolli incontra la famiglia ed è pronto a fare uno sforzo. La cifra sul piatto