Yildiz Juve | panchina con la Lazio e rinnovo anti Real? Comolli incontra la famiglia ed è pronto a fare uno sforzo La cifra sul piatto

Juventusnews24.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

per il prolungamento. Il calciomercato Juve ha deciso di cambiare marcia per blindare il suo gioiello,  Kenan Yildiz, e respingere le inevitabili tentazioni del mercato estivo. L’obiettivo è evitare “cattive sorprese”, visto che l’interesse dei top club europei è ormai conclamato: all’ offerta da quasi 70 milioni presentata dal  Chelsea  a luglio, si è aggiunto il pressing del  Real Madrid. Lo stesso Xabi Alonso ha elogiato pubblicamente l’ex talento del Bayern Monaco alla vigilia della recente sfida di Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

yildiz juve panchina con la lazio e rinnovo anti real comolli incontra la famiglia ed 232 pronto a fare uno sforzo la cifra sul piatto

© Juventusnews24.com - Yildiz Juve: panchina con la Lazio e rinnovo anti Real? Comolli incontra la famiglia ed è pronto a fare uno sforzo. La cifra sul piatto

Approfondisci con queste news

yildiz juve panchina lazioLazio-Juventus, le PROBABILI FORMAZIONI: riposo per Yildiz? - Juventus non è mai una sfida come le altre, ha sempre un fascino speciale, una rivalità speciale. Segnala ilbianconero.com

Probabili formazioni Lazio Juve: nuovo cambio modulo e tante sorprese/esclusioni. Le possibili scelte all’Olimpico - Probabili formazioni Lazio Juve: ecco le possibili scelte di Igor Tudor per il big match dell’Olimpico, valido per l’8ª giornata di Serie A 2025/26 Scelte quasi obbligate per Sarri, novità per Tudor. Come scrive juventusnews24.com

yildiz juve panchina lazioYildiz, che mazzata in vista della Lazio: non ci voleva - Questo turno di serie A potrebbe essere molto importante per la Juve di Igor Tudor. diregiovani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Yildiz Juve Panchina Lazio