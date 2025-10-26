Xbox Cloud gratis con pubblicità è in fase di test conferma Microsoft

Microsoft apre ufficialmente alla possibilità di giocare in cloud senza pagare, visto che in un breve ma significativo passaggio di un articolo del New York Times, la compagnia di Redmond ha confermato di essere al lavoro su una versione gratuita di Xbox Cloud Gaming sostenuta dalle pubblicità, attualmente in fase di test interno. Come segnalato da The Verge, si tratta sostanzialmente della prima conferma ufficiale di un progetto che finora era rimasto confinato ai rumor, e che potrebbe rappresentare un nuovo modello d’accesso all’ecosistema Xbox, basato su un equilibrio tra accessibilità e sostenibilità economica. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Xbox Cloud gratis con pubblicità è in fase di test, conferma Microsoft

Approfondisci con queste news

Il nuovo Amazon Luna è finalmente disponibile: il cloud gaming di Amazon offre ancora più giochi gratuiti agli abbonati al servizio Prime. https://www.everyeye.it/notizie/giochi-inclusi-prime-amazon-luna-e-hogwarts-legacy-836645.html?utm_medium=Social - facebook.com Vai su Facebook

Office Online Server chiude, Microsoft punta tutto sul cloud - X Vai su X

Xbox Cloud gratis con pubblicità è effettivamente in fase di test, conferma Microsoft - Sembra che un portavoce di Microsoft abbia confermato a una nota testata giornalistica che la compagnia sta provando internamente una nuova versione di Xbox Cloud Gaming gratis e con pubblicità. Si legge su msn.com

Gratis Xbox Cloud Gaming con pubblicità, Microsoft ce l’ha già - Se ne parla da anni ma ora arrivano anticipazioni molto più dettagliate: Microsoft vuole proporre i videogiochi in streaming a un maggior numero di persone e mercati e lo farà introducendo per la ... Lo riporta macitynet.it

Xbox Cloud Gaming e lo streaming dei giochi gratis con pubblicità: ne parla il CFO di Xbox - Dopo aver sollevato un vero e proprio polverone mediatico con le sue dichiarazioni (poi rettificate da Phil Spencer) in merito all'arrivo del Game Pass su console Nintendo e PlayStation, Tim Stuart di ... Lo riporta everyeye.it