Xabi Alonso si rifiuta di rispondere ai commenti di Lamine Yamal

L'allenatore del Real Madrid si sta concentrando esclusivamente sul compito da svolgere. L'allenatore del Real Madrid Xabi Alonso ha rifiutato di lasciarsi risucchiare in una guerra di parole con Lamine Yamal del Barcellona prima del Clasico di domenica. Alonso guiderà il suo primo Clasico da allenatore al Santiago Bernabéu, con il Real Madrid che avrà la possibilità di arrivare con cinque punti di vantaggio in testa alla Liga. Gran parte della preparazione della partita è stata dominata dai commenti fatti da Yamal su un flusso di social media, in cui ha affermato che il Real Madrid "ruba" e "si lamenta".

