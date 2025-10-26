WWE | Voglio una rivincita contro Brock Lesnar Sfida lanciata per Wrestlemania 42

In casa WWE torna a far parlare di sé il nome di Brock Lesnar, stavolta per un possibile incontro che promette di attirare l’attenzione dei fan. Dopo aver dominato il ring al fianco di John Cena e aver inflitto l’ultima sconfitta al Leader della Cenation, il “Beast Incarnate” è stato recentemente chiamato in causa da un gigante che non si è mai tolto un sogno dalla testa: Omos. Il sogno di Omos: “Voglio Lesnar a WrestleMania 42”. A TMZ, il gigante nigeriano non ha nascosto le sue ambizioni per il prossimo Show of Shows di Las Vegas: “Mania l’anno scorso a Vegas è stata incredibile. L’atmosfera, le luci, l’energia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: “Voglio una rivincita contro Brock Lesnar”. Sfida lanciata per Wrestlemania 42

