WWE | Video misterioso sui social scatena le speculazioni sul ritorno di un wrestler
La WWE ha acceso la curiosità dei fan domenica mattina pubblicando un video criptico sui propri canali social. Il breve filmato mostra unicamente i piedi di un uomo che indossa scarpe eleganti e pantaloni eleganti mentre compie alcuni passi in avanti, senza rivelare altro. Le ipotesi dei fan: il ritorno di Gunther?. I fan hanno immediatamente iniziato a speculare sull’identità del misterioso protagonista del teaser. Una delle teorie più popolari riguarda il ritorno di Gunther, assente dai programmi televisivi sin da SummerSlam. L’ex campione potrebbe essere pronto a fare il suo rientro dopo mesi di assenza. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
