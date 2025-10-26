WWE | Un video misterioso sta facendo impazzire i fan Chi si nasconde dietro la figura enigmatica?

La WWE ha deciso di alimentare la suspense tra i fan con una clip misteriosa diffusa sui social poche ore prima dell’arrivo di RAW ad Anaheim. Nel breve video, si vede una figura con abiti eleganti e scarpe classiche avanzare verso la telecamera: nessun dettaglio rivelato, ma tanto quanto basta per far esplodere le ipotesi su chi possa essere pronto a rientrare o debuttare in grande stile. Gunther protagonista?. Molti tifosi e alcuni siti specializzati puntano su Gunther per il grande ritorno imminente. Il fuoriclasse austriaco manca dagli show WWE da SummerSlam, ma secondo i rumor sarebbe destinato ad avere un ruolo di punta negli ultimi mesi del 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

