WWE | Un video misterioso sta facendo impazzire i fan Chi si nasconde dietro la figura enigmatica?
La WWE ha deciso di alimentare la suspense tra i fan con una clip misteriosa diffusa sui social poche ore prima dell’arrivo di RAW ad Anaheim. Nel breve video, si vede una figura con abiti eleganti e scarpe classiche avanzare verso la telecamera: nessun dettaglio rivelato, ma tanto quanto basta per far esplodere le ipotesi su chi possa essere pronto a rientrare o debuttare in grande stile. Gunther protagonista?. Molti tifosi e alcuni siti specializzati puntano su Gunther per il grande ritorno imminente. Il fuoriclasse austriaco manca dagli show WWE da SummerSlam, ma secondo i rumor sarebbe destinato ad avere un ruolo di punta negli ultimi mesi del 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Contenuti che potrebbero interessarti
“Cara Labodif. Una storma di #manifeste è stata avvistata lo scorso weekend nella magia del golfo di Baratti (costa Toscana meridionale). Il misterioso fenomeno si ripete ogni anno di questi tempi in un tempo inatteso e in questi luoghi in un luogo a caso, con - facebook.com Vai su Facebook