WWE | Tatum Paxley è la nuova campionessa di NXT Jacy Jayne sconfitta a Halloween Havoc

Tatum Paxley ha conquistato l’ NXT Women’s Championship sconfiggendo Jacy Jayne durante NXT Halloween Havoc 2025, in un match caratterizzato da numerose interferenze esterne e da un finale rocambolesco che ha visto protagonista Izzi Dame. Jacy Jayne domina le fasi iniziali. L’incontro è partito con entrambe le atlete che si sono confrontate attraverso prese tecniche tradizionali, prima che Jacy Jayne prendesse il sopravvento colpendo Tatum Paxley con un Rolling Swanton. La sfidante è riuscita a schivare un secondo tentativo, dando vita a un botta e risposta equilibrato.. @TatumPaxley and @jacyjaynewwe are matching each other every step of the way pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

