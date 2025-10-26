WWE | Ricky Saints difende con successo il titolo NXT contro Trick Williams

Ricky Saints resta l’Assoluto Campione di NXT. Determinato a consolidare il proprio dominio come NXT Champion, Ricky Saints ha dovuto affrontare Trick Williams in un main event attesissimo ad Halloween Havoc. Williams, reduce da un’importante esperienza come campione del mondo TNA, puntava al suo terzo regno da campione NXT. Si è presentato a Halloween Havoc per un match epico, immerso in un’atmosfera elettrica e carica di attesa. ABSOLUTE. Ricky Saints is ready for our main event! pic.twitter.com9KGgydNhZp — WWE (@WWE) October 26, 2025 Il match è iniziato a ritmo altissimo, ma Ricky Saints si è ferito nei primi minuti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

