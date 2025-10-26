WWE | IYO SKY Batte Mayu Iwatani a Marigold Grand Destiny in un match epico
IYO SKY ha sconfitto Mayu Iwatani nel main event di Marigold Grand Destiny domenica 26 ottobre 2025, regalando ai fan uno degli incontri più acclamati nella breve storia della Marigold. Il match, tenutosi al leggendario Ryogoku Kokugikan di Tokyo, ha segnato il primo scontro tra le due wrestler dal 2018. Il Match Tra IYO SKY e Mayu Iwatani. La battaglia tra IYO SKY e Mayu Iwatani è durata quasi 30 minuti e si è conclusa con la vittoria della superstar della WWE dopo aver eseguito due Over the Moonsaults consecutive. L’incontro ha raccolto elogi unanimi dai fan sui social media per il ritmo, la narrazione e l’intensità mostrata sul ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
