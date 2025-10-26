WWE | I DarkState dominano i Broken Hardys e si riprendono l’oro di coppia a Halloween Havoc

Non si può mai sapere cosa riserverà NXT durante i suoi PLE, ma il Broken Rules Match di Halloween Havoc ha sicuramente mantenuto le aspettative. I DarkState avevano un solo obiettivo: riprendersi i titoli di coppia — e ci sono riusciti. Dopo la vittoria degli Hardys a NXT vs TNA Showdown, dove avevano sconfitto i DarkState conquistando i titoli di coppia NXT e mantenendo quelli TNA, era inevitabile una rivincita fissata per Halloween Havoc. All’inizio, però, regnava l’incertezza: non si sapeva quali membri dei DarkState avrebbero rappresentato la stable nel match. Il mistero si è presto dissolto quando il gruppo ha brutalmente attaccato gli Hardys, costringendoli a trasformare l’incontro in un Broken Rules Match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

