WWE | I DarkState dominano i Broken Hardys e si riprendono l’oro di coppia a Halloween Havoc

Zonawrestling.net | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si può mai sapere cosa riserverà NXT durante i suoi PLE, ma il Broken Rules Match di Halloween Havoc ha sicuramente mantenuto le aspettative. I  DarkState  avevano un solo obiettivo: riprendersi i titoli di coppia — e ci sono riusciti. Dopo la vittoria degli  Hardys  a  NXT vs TNA Showdown, dove avevano sconfitto i DarkState conquistando i titoli di coppia NXT  e mantenendo quelli  TNA, era inevitabile una rivincita fissata per  Halloween Havoc. All’inizio, però, regnava l’incertezza: non si sapeva quali membri dei DarkState avrebbero rappresentato la stable nel match. Il mistero si è presto dissolto quando il gruppo ha brutalmente attaccato gli Hardys, costringendoli a trasformare l’incontro in un  Broken Rules Match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe i darkstate dominano i broken hardys e si riprendono l8217oro di coppia a halloween havoc

© Zonawrestling.net - WWE: I DarkState dominano i Broken Hardys e si riprendono l’oro di coppia a Halloween Havoc

Cerca Video su questo argomento: Wwe Darkstate Dominano Broken