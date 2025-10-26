L’NXT North American Championship è una cintura che molti sognano di conquistare, e a Halloween Havoc si è assistito a una vera e propria guerra sanguinosa per quel titolo. L’evento si è svolto in Arizona, con una card ricchissima, e tra i protagonisti della serata c’era Ethan Page, pronto a difendere il suo titolo contro un avversario di tutto rispetto. Tutto è iniziato a Worlds Collide: Las Vegas, quando El Hijo de Dr. Wagner Jr. aveva difeso con successo la sua cintura contro Ethan Page. Da lì, tra i due è scoppiata una rivalità accesa, con provocazioni e scontri quasi ogni settimana. Dopo la difesa titolata di Page a No Mercy, Wagner Jr. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Ethan Page difende con successo l’NXT North American Title a Halloween Havoc