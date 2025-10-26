WWE | Ethan Page difende con successo l’NXT North American Title a Halloween Havoc

Zonawrestling.net | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’NXT North American Championship è una cintura che molti sognano di conquistare, e a  Halloween Havoc  si è assistito a una vera e propria guerra sanguinosa per quel titolo. L’evento si è svolto in Arizona, con una card ricchissima, e tra i protagonisti della serata c’era  Ethan Page, pronto a difendere il suo titolo contro un avversario di tutto rispetto. Tutto è iniziato a  Worlds Collide: Las Vegas, quando  El Hijo de Dr. Wagner Jr.  aveva difeso con successo la sua cintura contro Ethan Page. Da lì, tra i due è scoppiata una rivalità accesa, con provocazioni e scontri quasi ogni settimana. Dopo la difesa titolata di Page a  No Mercy, Wagner Jr. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe ethan page difende con successo l8217nxt north american title a halloween havoc

© Zonawrestling.net - WWE: Ethan Page difende con successo l’NXT North American Title a Halloween Havoc

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Wwe Ethan Page Difende