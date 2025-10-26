Il ritorno di AJ Lee in WWE, celebrato a settembre dopo più di dieci anni di assenza, sembrava il preludio a una nuova run da protagonista: la sua presenza a SmackDown insieme a CM Punk e il dream match contro Becky Lynch a Wrestlepalooza avevano acceso la fantasia dei fan e creato aspettative altissime attorno alla divisione femminile. Il match vinto contro Rollins e Lynch aveva sancito la rinascita sportiva di AJ, forte di un contratto pluriennale annunciato in pompa magna. Da quel momento, però, la situazione si è fatta nebulosa. AJ Lee sparisce dagli show e Netflix cambia i piani. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Dubbi sul futuro di AJ Lee dopo il grande ritorno. Spunta il mistero sulla sua presenza negli show