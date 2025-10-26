WWE | Dubbi sul futuro di AJ Lee dopo il grande ritorno Spunta il mistero sulla sua presenza negli show

Il ritorno di  AJ Lee  in WWE, celebrato a settembre dopo più di dieci anni di assenza, sembrava il preludio a una nuova run da protagonista: la sua presenza a SmackDown insieme a  CM Punk  e il dream match contro  Becky Lynch  a Wrestlepalooza avevano acceso la fantasia dei fan e creato aspettative altissime attorno alla divisione femminile. Il match vinto contro  Rollins  e  Lynch  aveva sancito la rinascita sportiva di AJ, forte di un contratto pluriennale annunciato in pompa magna. Da quel momento, però, la situazione si è fatta nebulosa. AJ Lee sparisce dagli show e Netflix cambia i piani. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

