WWE | Annunciato speciale NXT Gold Rush con in palio titoli Evolve TNA e AAA

Zonawrestling.net | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’evento Halloween Havoc di sabato sera, la WWE ha annunciato NXT Gold Rush, uno speciale di due settimane che vedrà coinvolte quattro promotion diverse in una serie di match titolati. Due episodi dal Theater at Madison Square Garden. Gli show si terranno entrambi il 18 novembre al Theater at Madison Square Garden di New York City. La WWE registrerà infatti due episodi nella stessa serata: il primo andrà in onda il 18 novembre, mentre il secondo verrà trasmesso una settimana dopo, il 25 novembre. Entrambe le puntate saranno trasmesse su The CW nella consueta fascia oraria di NXT. Match titolati da quattro promotion diverse. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe annunciato speciale nxt gold rush con in palio titoli evolve tna e aaa

© Zonawrestling.net - WWE: Annunciato speciale NXT Gold Rush con in palio titoli Evolve, TNA e AAA

Altri contenuti sullo stesso argomento

wwe annunciato speciale nxtWWE: Rivelati i possibili vincitori di NXT Halloween Havoc 2025 *SPOILER* - Quando mancano poche ore all'inizio di NXT Halloween Havoc, sono state rilasciate le quote dei possibili vincitori ... Riporta spaziowrestling.it

wwe annunciato speciale nxtWWE: Annunciate data e location di NXT Deadline - Ieri Fightful ha rivelato che, da alcuni documenti interni alla WWE, trapela che NXT Deadline si terrà sabato 6 dicembre al Tech Port di San Antonio, in Texas. Si legge su spaziowrestling.it

wwe annunciato speciale nxtWWE: Nuova campionessa Evolve incoronata a Succession - La WWE nella giornata odierna ha pubblicato sul suo canale Youtube Succession, il primo Special di Evolve, lo show dove si esibiscono principalmente i giovanissimi entrati nel mondo del wrestling tram ... Come scrive zonawrestling.net

Cerca Video su questo argomento: Wwe Annunciato Speciale Nxt