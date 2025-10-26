WWE | Annunciato speciale NXT Gold Rush con in palio titoli Evolve TNA e AAA
Durante l’evento Halloween Havoc di sabato sera, la WWE ha annunciato NXT Gold Rush, uno speciale di due settimane che vedrà coinvolte quattro promotion diverse in una serie di match titolati. Due episodi dal Theater at Madison Square Garden. Gli show si terranno entrambi il 18 novembre al Theater at Madison Square Garden di New York City. La WWE registrerà infatti due episodi nella stessa serata: il primo andrà in onda il 18 novembre, mentre il secondo verrà trasmesso una settimana dopo, il 25 novembre. Entrambe le puntate saranno trasmesse su The CW nella consueta fascia oraria di NXT. Match titolati da quattro promotion diverse. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
