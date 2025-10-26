In un filmato diffuso dalla WWE, Adam Pearce ha illustrato la card prevista per la prossima puntata di Raw, aggiungendo a sorpresa questo match di contendership. La sfida tra Rusev e Penta si aggiunge a una serata già ricca di appuntamenti di rilievo e potrebbe cambiare gli equilibri nella divisione del titolo Intercontinentale. Raw andrà in onda lunedì 27 ottobre su Netflix negli Stati Uniti e su Discovery+ in Italia dall’ Honda Center di Anaheim, California. Una card ricca di appuntamenti importanti. La serata del 27 ottobre presenta diversi match di rilievo. CM Punk e Jey Uso si troveranno faccia a faccia a pochi giorni dal loro scontro per il World Heavyweight Championship previsto a Saturday Night’s Main Event. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Annunciato match a Raw per il #1 Contender al titolo Intercontinentale